«Единое окно» утвердили для украинской таможни - Кабмин

Министерство финансов Украины разработало систему «единого окна» для международной торговли. В свою очередь Кабинет Министров утвердил использование механизма для таможенной службы.

Постановлением утвержден Порядок взаимодействия между декларантами, их представителями, другими заинтересованными лицами и таможенными органами, другими государственными органами, учреждениями и организациями, уполномоченными на осуществление разрешительных или контрольных функций по перемещению товаров, транспортных средств коммерческого назначения через таможенную границу Украины, с использованием механизма «единого окна».

Документ принят с целью приведения в соответствие с Таможенным кодексом Порядка взаимодействия с использованием механизма «единого окна» между декларантами, таможенными органами и другими государственными органами на замену действующему порядку. Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

Постановлением вводятся новые инструменты электронного взаимодействия с использованием механизма «единого окна» между бизнесом, таможенными и другими государственными органами.

В Минфине напомнили, что «единое окно» таможни начало свою работу 4 года назад, что существенно упростило ведение ВЭД. На сегодня 100 % импортных операций осуществляется с помощью данного веб-сервиса.