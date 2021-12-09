L’Orеal возобновляет работу сотрудников в офисах

Несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса, многие предприятия пытаются приспособиться к таким условиям и продолжить свою производственную деятельность. При этом соблюдение безопасности сотрудников ставится на первое место.

Всемирноизвестный бренд L’Orеal имеет расширенную сеть офисов своего подразделения в США. Эта сеть охватывает тринадцать американских штатов. По сообщению издания Business Insider, компания приступила к постепенному возвращению своих сотрудников в офисы. В компании считают, что “нет идеального времени для возвращения в офис”, и необходимо адаптироваться к “новым нормам”.

“Работа в офисе и личное присутствие необходимы для построения социальных связей и успешной работы компании”, - объяснил свое решение генеральный директор американского офиса Стефан Риндеркнех.

По мнению Риндеркнеха, “даже небольшие жесты, вроде кивков одобрения или короткого приветствия”, очень важны для построения связей и успешной работы компании.

По словам главы L’Orеal США, социальное взаимодействие необходимо для “профессионального развития и роста”, а также для “психического здоровья и эмоционального благополучия” сотрудников.

В компании также подчеркнули, что вместимость офисов не будет превышать 50%, а сотрудники, допущенные к работе в офисе, будут работать по сменному графику.

В то же время, издание ссылаясь на анонимный опрос сотрудников компании L’Orеal, пишет, что не все ее работники рады предстоящему возвращению в офисы и бояться заразиться коронавирусной инфекцией в офисе.

L’Orеal управляет такими брендами, как Garnier, Lancоme и Urban Decay. В ее американском подразделении работает около 11 тыс. человек, офисы расположены в 13 штатах.

Ранее сообщалось, что жюри присяжных федерального суда в штате Делавэр 12 августа предписало французской косметической компании L'Oreal выплатить американскому стартапу более 91 миллиона долларов штрафа за кражу коммерческой тайны и нарушение контракта и патентов.