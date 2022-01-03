Два украинских банка тестируют торговлю акциями

18:11 03 Январь Киев, Украина





Тестирование пока закрыто. Например, раздел «Инвестиции» в приложении «Альфа-Банка» доступен для 7 тысяч Monobank и Альфа-Банк в своих приложениях начали бета-тестирование покупки акций на фондовом рынке.Тестирование пока закрыто. Например, раздел «Инвестиции» в приложении «Альфа-Банка» доступен для 7 тысяч

пользователей, говорит глава ритейла Ольга Филиппенко.

На скриншоте видно, что участвующие в тестировании пользователи могут купить акции Apple, Microsoft, Visa, Amazon, Сoca Cola, PayPal и других иностранных компаний.

18 декабря 2022 о тестировании новой функции также сообщил соучредитель Monobank Олег Гороховский. Купить акции пока

могут только сотрудники проекта.

Monobank планировал запустить раздел Акции в приложении осенью 2021 года, но переговоры с американским брокером не были успешными, поэтому запуск перенесли на первый квартал 2022 года.



Напомним, украинцам разрешили покупать акции мировых компаний в феврале 2018 года. До этого ценные бумаги, размещенные на зарубежных биржах, могли покупать только крупные инвесторы. Торговля акциями в Украине должна осуществляться через компанию-брокера, имеющую соответствующую лицензию. Пока неизвестно, какие компании станут посредниками между Monobank или Альфа-Банк и покупателями акций.