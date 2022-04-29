14:10 29 июля Киев, Украина

К концу 2023 года будет сдан в эксплуатацию первый корвет, построенный в Турции по спец. заказу для Украины. Начало строительства кораблей должны объявить в сентябре.



В Турции строят два корвета класса Ada для Вооруженных сил Украины, пишет во вторник, 27 июля, Украинский милитарный портал.



Отмечается, что контракт был заключен в декабре прошлого года.



Уточняется, что на 2021 год предусмотрено на финансирование проекта 3,8 млрд гривен.



Ожидается, что первое судно будет построено до конца 2023 года.