К концу 2023 года будет сдан в эксплуатацию первый корвет, построенный в Турции по спец. заказу для Украины. Начало строительства кораблей должны объявить в сентябре.
В Турции строят два корвета класса Ada для Вооруженных сил Украины, пишет во вторник, 27 июля, Украинский милитарный портал.
Отмечается, что контракт был заключен в декабре прошлого года.
Уточняется, что на 2021 год предусмотрено на финансирование проекта 3,8 млрд гривен.
Ожидается, что первое судно будет построено до конца 2023 года.
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