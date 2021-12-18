Дубилета, Яценко и Бычихину подозревают в мошенничестве

НАБУ имеет ряд подозрений касательно деятельности Александра Дубилета. Экс-главу Приват банка вместе с первым заместителем главы правления Владимиром Яценко и первым заместителем главы правления компании «Ингосстрах» Еленой Бычихиной подозревают в осуществлении кредитных махинаций. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова озвучила потери банка после деятельности трех лиц – около 8 млрд гривен.

Как известно, ПриватБанк был национализирован в 2016-м году, до этого пост главы правления занимал Александр Дубилет. По данным детективов НАБУ, экс-глава правления и два топ-менеджера перед уходом организовали преступную схему вывода более чем 8 миллиардов гривен со счетов банка. Операцию провернули, путем осуществления фиктивного кредитования юридического лица, связанного с банком.

«Должностные лица Приватбанка приняли решение о незаконном списании денежных обязательств иностранных обществ перед банком и за счет средств этого же банка. Технически руководством в этом случае было принято решение о замене должника: вместо вышеупомянутых иностранных обществ отдавать долги Приватбанка теперь должна была связана с банком фирма Claresholm Marketing LTD», - пояснила генпрокурор в Фейсбук.

«Цена вопроса» составила 314,9 млн долларов США или 8,2 млрд грн (по курсу Нацбанка Украины в 2016-м году).