Дубилета, Яценко и Бычихину подозревают в мошенничестве

НАБУ имеет ряд подозрений касательно деятельности Александра Дубилета. Экс-главу Приват банка вместе с первым заместителем главы правления Владимиром Яценко и первым заместителем главы правления компании «Ингосстрах» Еленой Бычихиной подозревают в осуществлении кредитных махинаций. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова озвучила потери банка после деятельности трех лиц – около 8 млрд гривен.
Как известно, ПриватБанк был национализирован в 2016-м году, до этого пост главы правления занимал Александр Дубилет. По данным детективов НАБУ, экс-глава правления и два топ-менеджера перед уходом организовали преступную схему вывода более чем 8 миллиардов гривен со счетов банка. Операцию провернули, путем осуществления фиктивного кредитования юридического лица, связанного с банком.
«Цена вопроса» составила 314,9 млн долларов США или 8,2 млрд грн (по курсу Нацбанка Украины в 2016-м году).
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