ДТЭК возвращает «Добропольеуголь» государству

Энергетическая компания ДТЭК Рината Ахметова возвращает государству ранее арендованные шахты государственной компании «Добропольеуголь». Пресс-служба компании объявила, что с Кабинетом министров был достигнут компромисс в расторжении договоров.

Компания войдет в состав нового акционерного общества, создаваемого при участии ПАО «Центрэнерго» и государственных угледобывающих предприятий. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кабмина. Согласно плану мероприятий, предлагающемуся к распоряжению правительства, Фонд госимущества до 7 октября 2020 года должен предпринять меры по расторжению договора аренды целостного имущественного комплекса.

Минэнерго и Фонд госимущества должны завершить процедуру возврата угледобывающей компании в госсобственность до 25 января 2021 года.

В документе также указано, что ДТЭК обязан погасить задолженность по арендной плате и пене за весь срок действия договора аренды, обеспечить компенсацию амортизационного фонда и отказаться от права на получение компенсаций.

В январе 2011 года ДТЭК Рината Ахметова подписал с ФГИУ договор аренды целостного имущественного комплекса госпредприятия Добропольеуголь на 49 лет.