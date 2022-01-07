ДТЭК инвестирует в возобновляемые источники энергии и энергоэффективность

Основой промышленного и экономического развития любой страны является энергетика. В современных реалиях климатического кризиса развитие отрасли должно быть направлено на эффективное использование природных ресурсов. Новая стратегия ДТЭК предусматривает увеличение производства электроэнергии из возобновляемых источников, предоставление комплексных услуг по энергоэффективности и образовательные проекты по развитию в Украине культуры рационального потребления энергоресурсов. Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук во время дискуссии "Европейский зеленый курс – ожидания и возможности: с точки зрения власти и бизнеса", сообщает пресс-служба компании.

Дискуссия была организована Глобальным договором ООН в Украине и состоялась в рамках саммита устойчивого бизнеса.

"Стратегия ДТЭК – это про ответственность за будущее поколение. В производстве электроэнергии ДТЭК будет увеличивать инвестиции в возобновляемые источники энергии. В потреблении электроэнергии мы предоставляем комплексные услуги по энергоэффективности, помогающие всем категориям потребителей повысить эффективность ее использования. В сфере образования при поддержке ДТЭК в тысячах школ по всей стране реализуются проекты по воспитанию культуры рационального потребления энергоресурсов. Это тот необходимый базис, без которого невозможно добиться успеха в трансформации как отдельно взятого бизнеса, так и страны в целом", – отметил Сахарук.

По его словам, в 2020 году группа ДТЭК инвестировала 3,2 млрд грн в устойчивое развитие и перечислила 21 млрд грн налогов в государственные бюджеты всех уровней.

"Это наш вклад, как ответственного бизнеса, в развитие общества", – добавил исполнительный директор ДТЭК.

В группе ДТЭК сообщили, что она инвестировала $1,2 млрд в развитие "зеленой" энергетики, что позволило построить в ветро- и солнечной генерации 1 ГВт мощностей.