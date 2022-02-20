ДТЭК будет строить в Николаевской области Тилигульскую ВЭС

Как сообщила пресс-служба ДТЭК, в Николаевской области планируется крупное строительство нового энергообъекта. По информации службы, ДТЭК заключил договор о взаимовыгодном сотрудничестве с Николаевским областным советом и Николаевской областной государственной администрацией. Подписанный сторонами меморандум будет способствовать экономическому и социальному развитию области благодаря строительству Тилигульской ветроэлектростанции (ВЭС).

"Восстановление экономического роста и реализация проектов, направленных на устойчивое развитие, сегодня – это общая ответственность бизнеса и власти", – заявили в компании.

Цель меморандума – укрепление сотрудничества между властью и бизнесом, анализ наиболее актуальных вопросов социально-экономического развития Николаевской области, а также реализация программ экологического и социального партнерства в регионе.

"Этим меморандумом мы подтверждаем стремление объединить усилия местных органов государственной власти, местного самоуправления и социально ответственного бизнеса с целью построения эффективного диалога в первую очередь для развития Николаевской области и улучшения жизни общества. Ведь появление нового инвестора – это обеспечение дополнительных налоговых поступлений в бюджет и создание дополнительных рабочих мест, что будет способствовать более комфортному уровню жизни в обществе", – отметил председатель Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким.

Глава Николаевского облсовета Анна Замазеева добавила, что привлечение инвестиций и появление новых масштабных проектов являются главными рычагами развития региона.

"Одно из направлений нашего сотрудничества с ДТЭК – социальное партнерство на территориях будущей ветростанции – в Коблевской и Березанской объединенных территориальных общинах. Первоочередные социальные проекты, которые будут реализованы, касаются реконструкции системы отопления и газоснабжения Березанской центральной районной больницы, ремонта фельдшерского пункта в селе Анатольевка и реконструкции систем водоснабжения в селах Краснополье и Анатольевка", – подчеркнула она.

Тилигульская ВЭС начнет генерацию электроэнергии уже в 2022 году, в регионе будет создано несколько сотен временных и десятки постоянных рабочих мест, сообщили в ДТЭК.

"Меморандум о сотрудничестве и строительство новых мощностей Тилигульской ВЭС создает новые возможности для регионального развития, оздоровления экономической и социальной среды. На национальном и европейском уровне этот проект – шаг к уменьшению экологической нагрузки и вклад в выполнение Украиной обязательств по борьбе с глобальным изменением климата", – отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Инвестиции в строительство составят 18 млрд грн. Мощность проекта Тилигульской ВЭС – 500 МВт, что будет способствовать сокращению выбросов СО2 на 2 млн тонн ежегодно.