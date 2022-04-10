Дотации аграрному сектору: реальные цифры

18:00 13 ноября Киев, Украина

Украинское правительство выделило финансовые дотации аграрному сектору. Согласно данным в ноябре они получили 45,6% от запланированного бюджета.

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины рассказали о состоянии выполнения программы государственной поддержки аграриев в 2020 году.

Фото: Господдержка фермерства - 1 млрд 825 млн грн

Итак, по состоянию на 2 ноября аграриям фактически направлены бюджетные средства через уполномоченные банки и Укргосфонда объемом 1 млрд 825 млн грн (45,6% от утвержденного годового объема ассигнований).

Из них

  • на государственную поддержку развития животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции - 0870000 грн,
  • финансовую поддержку развития фермерских хозяйств - 77420000 грн,
  • частичную компенсацию стоимости с / х техники и оборудования отечественного производства - 986 300 000 грн,
  • финансовую поддержку мероприятий в агропромышленном комплексе путем удешевления кредитов - 761 750 000 грн.