Дотации аграрному сектору: реальные цифры

Украинское правительство выделило финансовые дотации аграрному сектору. Согласно данным в ноябре они получили 45,6% от запланированного бюджета.

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины рассказали о состоянии выполнения программы государственной поддержки аграриев в 2020 году.

Итак, по состоянию на 2 ноября аграриям фактически направлены бюджетные средства через уполномоченные банки и Укргосфонда объемом 1 млрд 825 млн грн (45,6% от утвержденного годового объема ассигнований).

Из них