«Доступные кредиты 5-7-9%» выдали 14,5 млрд гривен

Пресс-служба Министерства финансов Украины заявила о работе программы «Доступные кредиты 5-7-9%». Согласно данным с запуска программы украинские предприниматели уже воспользовались возможностью оформить кредитов на 14,5 млрд гривен.

В течение последней недели были получены кредиты (275 пакетов, общая сумма более 520 млн грн), которые стали рефинансированием предварительно полученных займов. Также почти 3 миллиарда было получено на капитальные инвестиции, а еще почти 2 — как антикризисные кредиты под 3 процента годовых.

Ранее сообщалось о том, чем опасны быстрые онлайн-кредиты. На крючок выгодных предложений попадаются не только неразумные студенты, которым хочется получить новенький гаджет или развлечься, но и умудренные опытом украинцы, попавших в сложные жизненные обстоятельства. Между тем МФО, по словам юристов, работающих по закону и не скрывают, что плата за мгновенное владение деньгами будет высокой.