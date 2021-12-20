Донецкая область на втором месте по объему прямых иностранных инвестиций

Как Донбасс использует бизнес-дипломатию для популяризации области и ее экономического развития, который продолжается, несмотря на восьмой год войны — рассказал глава Донецкой области Павел Кириленко на Втором ежегодном форуме Ukraine Invest “Make in UA”, который состоялся в Киеве .
Форум собрал более пяти тысяч слушателей и около полусотни спикеров, среди которых представители правительства, бизнеса, международные эксперты.
Донбасс ведет активную внешнеэкономическую деятельность. Область занимает второе место среди других областей Украины по объему прямых иностранных инвестиций. Более 80 процентов из них поступают из европейских стран — Германии, Великобритании, Нидерландов и направляются в промышленность, в основном, перерабатывающую.
Среди товаров, идущих на экспорт, пока преобладает промышленная продукция, но мы взяли курс на диверсификацию экономики и постепенно меняем эту ситуацию: уже активно экспортируются изделия из керамики, фрукты, игристые вина и т.д. География внешней торговли предприятий области расширяется, и, кроме стран Евросоюза, все чаще налаживаются связи со странами Азии и Америки.
Форум собрал более пяти тысяч слушателей и около полусотни спикеров, среди которых представители правительства, бизнеса, международные эксперты.
Донбасс ведет активную внешнеэкономическую деятельность. Область занимает второе место среди других областей Украины по объему прямых иностранных инвестиций. Более 80 процентов из них поступают из европейских стран — Германии, Великобритании, Нидерландов и направляются в промышленность, в основном, перерабатывающую.
Среди товаров, идущих на экспорт, пока преобладает промышленная продукция, но мы взяли курс на диверсификацию экономики и постепенно меняем эту ситуацию: уже активно экспортируются изделия из керамики, фрукты, игристые вина и т.д. География внешней торговли предприятий области расширяется, и, кроме стран Евросоюза, все чаще налаживаются связи со странами Азии и Америки.
ДонОГА запустила инвестиционный портал Донбасса Do invest. Это новое современное информационное пространство для взаимодействия бизнеса, инвесторов, власти и общественности. Фактически интерактивная обобщенная база ресурсов, открывающая дополнительные возможности для сотрудничества.
Чтобы показать Европе и миру, на Донбассе разработали маркетинговую стратегию и новый бренд области, который подчеркивает и раскрывает потенциал мирного региона и уже представили свои наработки в этом направлении дипломатическим кругам 13 стран Европы и Азии. В настоящее время наблюдается оживление интереса инвесторов к реализации в области масштабных инвестпроектов, в частности строительства завода по производству кальцинированной соды мощностью 600 тысяч тонн в год, а также строительства ветровой электростанции мощностью 800 МВт.
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