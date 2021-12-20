Донецкая область на втором месте по объему прямых иностранных инвестиций

18:10 16 Декабрь Киев, Украина





Форум собрал более пяти тысяч слушателей и около полусотни спикеров, среди которых представители правительства, бизнеса, международные эксперты.



Донбасс ведет активную внешнеэкономическую деятельность. Область занимает второе место среди других областей Украины по объему прямых иностранных инвестиций. Более 80 процентов из них поступают из европейских стран — Германии, Великобритании, Нидерландов и направляются в промышленность, в основном, перерабатывающую.



Среди товаров, идущих на экспорт, пока преобладает промышленная продукция, но мы взяли курс на диверсификацию экономики и постепенно меняем эту ситуацию: уже активно экспортируются изделия из керамики, фрукты, игристые вина и т.д. География внешней торговли предприятий области расширяется, и, кроме стран Евросоюза, все чаще налаживаются связи со странами Азии и Америки. Как Донбасс использует бизнес-дипломатию для популяризации области и ее экономического развития, который продолжается, несмотря на восьмой год войны — рассказал глава Донецкой области Павел Кириленко на Втором ежегодном форуме Ukraine Invest “Make in UA”, который состоялся в Киеве .Форум собрал более пяти тысяч слушателей и около полусотни спикеров, среди которых представители правительства, бизнеса, международные эксперты.Донбасс ведет активную внешнеэкономическую деятельность. Область занимает второе место среди других областей Украины по объему прямых иностранных инвестиций. Более 80 процентов из них поступают из европейских стран — Германии, Великобритании, Нидерландов и направляются в промышленность, в основном, перерабатывающую.Среди товаров, идущих на экспорт, пока преобладает промышленная продукция, но мы взяли курс на диверсификацию экономики и постепенно меняем эту ситуацию: уже активно экспортируются изделия из керамики, фрукты, игристые вина и т.д. География внешней торговли предприятий области расширяется, и, кроме стран Евросоюза, все чаще налаживаются связи со странами Азии и Америки.

«Донецкая областная государственная администрация (ДонОГА) сотрудничает со всеми государственными, дипломатическими и международными институтами, и до начала пандемии COVID-19 предприниматели Донбасса имели возможность за счет областного бюджета посещать страны Европы с учебными турами, - сообщил Павел Кириленко. — Есть опыт сотрудничества в этом направлении с Латвией, Литвой, Польшей, Германией. Понимаем, что есть необходимость работать над развитием новых отраслей экономики, креативных индустрий, что требует как внутренних, так и внешних ресурсов и инвестиций».

ДонОГА запустила инвестиционный портал Донбасса Do invest. Это новое современное информационное пространство для взаимодействия бизнеса, инвесторов, власти и общественности. Фактически интерактивная обобщенная база ресурсов, открывающая дополнительные возможности для сотрудничества.

«Осознаем, что инвесторов сдерживает распространенный стереотип о Донбассе как зоне войны. Хотя на самом деле (благодаря нашим военным, крепко держащим линию украинской обороны) основная часть свободной от оккупации территории Донецкой области живет мирной жизнью и динамично развивается», — подчеркнул глава ДонОГА.

Чтобы показать Европе и миру, на Донбассе разработали маркетинговую стратегию и новый бренд области, который подчеркивает и раскрывает потенциал мирного региона и уже представили свои наработки в этом направлении дипломатическим кругам 13 стран Европы и Азии. В настоящее время наблюдается оживление интереса инвесторов к реализации в области масштабных инвестпроектов, в частности строительства завода по производству кальцинированной соды мощностью 600 тысяч тонн в год, а также строительства ветровой электростанции мощностью 800 МВт.