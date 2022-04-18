Домашние СЭС принесли киевлянам 10 млн гривен

В течение года в Киеве домохозяйства, самостоятельно производящие электроэнергию для своих нужд, а избыток продающие в сеть сгенерировали 2,6 млн кВт · ч чистой энергии. За проданную в сеть электроэнергию заработали 10 млн грн, которые клиентам уплатил поставщик электроэнергии YASNO (ООО «Киевские энергетические услуги»), сообщает пресс-служба.

За последний год в столице прибавилось 29 новых таких домохозяйств, а всего в Киеве их теперь 207. Домашние солнечные электростанции производят электроэнергию на собственные нужды, а избыток продают в сеть по «зеленому» тарифу, установленному государством.

Больше производителей «зеленой» энергии - домохозяйства в Киево-Святошинском районе - 344, Броварском - 263 и Бориспольском - 235. По информации Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины за шесть месяцев 2020 домохозяйства установили более 25,6 тыс. СЭС общей мощностью 658 МВт.

Киевская область входит в 5 лидеров, где наблюдается наибольшее количество СЭС частных домохозяйств. Так, в Днепропетровской обл. - 3398, Тернопольской обл. - 2200, Киевской обл. - 2082, Ивано-Франковской обл. - 1900 и Закарпатской обл. - 1600.