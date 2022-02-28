Доля IT-компаний может вырасти в общем ВВП

IT-индустрия в Украине не развита в полной мере. Сейчас в общем ВВП, на долю айти-компаний приходится всего 3-4%. Однако премьер-министр Фёдоров заявил, что эту долю возможно поднять до 10%.
Министерство цифровой трансформации ставит целью довести долю IT и креативных индустрий до 10% ВВП с нынешних 3-4%. Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров на презентации новых цифровых продуктов Diia Summit в Киеве.
"Наша цель - это увеличить долю IT и креативной индустрии в ВВП Украины до 10%. Сегодня это 3-4%", - сказал он.
Кроме этого, Федоров выделил следующие три главные задачи Министерства:
- оцифровка в ближайшие два года 100% государственных услуг;
- покрытие 95% транспортной инфраструктуры и населенных пунктов качественным интернетом;
- привлечение миллионов украинцев в Программу развития цифровых навыков.
По словам Федорова, Министерство цифровой трансформации поставило также цель сделать Украину одной из трех лучших стран мира по открытости данных.
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