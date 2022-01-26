Долгосрочный контракт УЗ с Метинвест-Шиппингом принес недополучение прибыли более чем в 1 млрд гривен

Более миллиарда гривен недополучила Укрзализныця в 2021 году из-за долгосрочных контрактов с компанией «Метинвест-Шиппинг», входящей в холдинг СКМ. К такому выводу пришла временно следственная комиссия Верховной Рады, проанализировав финальный отчет компании.
В начале прошлого года госкомпания по результатам аукциона заключила с «Метинвест-Шиппингом» долгосрочный договор об организации перевозок грузов. И обязалась предоставить компании в использование свои вагоны. Однако такое соглашение, выяснила проверка, содержало коррупционные риски. Ведь оказалось, что стоимость услуг была занижена – составляла 480 грн в сутки при стартовой ставке – 800 грн в сутки.
Комиссия подсчитала, что Укрзализныця, лоббируя интересы Метинвеста, только за сентябрь недополучила 87,6 миллионов гривен. При этом общая сумма недополученных доходов только за февраль-декабрь 2021 может составлять более миллиарда гривен. Поэтому комиссия рекомендует наблюдательному совету компании срочно отменить долгосрочные трехлетние договоры, по которым госкомпания недополучает доходы с февраля 2021 года.
В начале прошлого года госкомпания по результатам аукциона заключила с «Метинвест-Шиппингом» долгосрочный договор об организации перевозок грузов. И обязалась предоставить компании в использование свои вагоны. Однако такое соглашение, выяснила проверка, содержало коррупционные риски. Ведь оказалось, что стоимость услуг была занижена – составляла 480 грн в сутки при стартовой ставке – 800 грн в сутки.
Комиссия подсчитала, что Укрзализныця, лоббируя интересы Метинвеста, только за сентябрь недополучила 87,6 миллионов гривен. При этом общая сумма недополученных доходов только за февраль-декабрь 2021 может составлять более миллиарда гривен. Поэтому комиссия рекомендует наблюдательному совету компании срочно отменить долгосрочные трехлетние договоры, по которым госкомпания недополучает доходы с февраля 2021 года.
ВСК также рекомендовала правоохранительным органам инициировать расследование фактов нанесения экономического ущерба перевозчику.
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