Долги "Укрэнерго" перед "Киевтеплоэнерго"

15:21 11 августа Киев, Украина



Хозяйственный суд Киева частично удовлетворил иск коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" к "Укрэнерго". Суд постановил взыскать с ответчика 76 млн грн задолженности за купленную у КП электроэнергию с целью урегулирования небалансов в период с сентября 2020-го по март 2021 года, сообщает Finbalance.



Долги "Укрэнерго" перед производителями электроэнергии за услуги на балансирующем рынке составляют около 11,5 млрд грн, в том числе 2,2 млрд грн – перед ДТЭК Рината Ахметова.



На балансирующем рынке оператор системы передачи "Укрэнерго" осуществляет покупку и продажу электричества для балансирования объемов спроса и предложения электроэнергии в пределах текущих суток. Также компания обеспечивает покупку и продажу ресурса с целью урегулирования небалансов.



Ущерб "Укрэнерго" за второй квартал этого года составил 3,42 млрд грн, а за первый квартал – было 3,73 млрд грн прибыли. За прошлый год ущерб госкомпании достигал 27,5 млрд грн.



Стоит отметить, об иске "Киевтеплоэнерго" к "Укрэнерго" на 887 млн грн за работу на балансировочном рынке в отопительный сезон.



Напомним, решением от 15 июля Хозсуд Киева частично удовлетворил иск "ДТЭК Востокэнерго" к "Укрэнерго". Суд решил взыскать с ответчика в пользу истца 633 млн грн задолженности. А 5 июля этот же суд частично удовлетворил иск "ДТЭК Днепроэнерго" к "Укрэнерго" и решил взыскать с ответчика 399,4 млн грн задолженности.