Долги банков "Финансы и кредит" и Дельта Банка (Киев) выставлены на торги

Пул активов неплатежеспособных банков "Финансы и кредит" и «Дельта Банк» (Киев) были выставлены на торги. Стартовая цена выставленных на продажу активов составляет 1,66 млрд грн. Торги состоятся на американской торговой площадке The Debt Exchange Inc. (DebtX, Делавэр). По информации Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), торги состоятся 20 июля по голландской модели аукциона (на понижение цены).

По информации пресс-службы ФГВФЛ, в состав пула вошли девять кредитов юрлиц, часть из которых находится в залоге НБУ. Общая сумма задолженности по кредитным договорам составляет 8,8 млрд грн, средняя просрочка по кредитам - четыре года.

Отмечается, что по всем кредитным договорам продолжаются судебные дела, по пяти кредитам открыты производства Государственной исполнительной службой, по восьми займам - уголовные дела. Основные объекты залога по кредитам в составе пула – несколько целостных имущественных комплексов общей площадью 511 392,63 кв. м, в Полтавской области, в частности, автозавод по производству большегрузных автомобилей и завод по производству пневматической тормозной аппаратуры для автотранспортных средств. ФГВФЛ подчеркнул, что на продажу выставлены именно права требования по кредитам, то есть долги, а не непосредственно объекты недвижимости, предприятия или имущество в залоге по этим займам.

Дельта Банк основан в 2006 году. Его крупнейшими акционерами к началу 2015 года являлись Николай Лагун (70,6059%) и Cargill Financial Services International, Inc. (29,3941%). Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2015 года по размеру общих активов Дельта Банк занимал 4-е место (60,303 млрд грн) среди 158 действовавших на тот момент банков. НБУ 17 сентября 2015 года принял решение об отнесении банка "Финансы и Кредит" в категорию неплатежеспособных. На момент принятия этого решения акционером банка был Константин Жеваго, который опосредованно владел долей в 97,67% акций.