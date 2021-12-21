Долги «АвтоКрАЗ» выставят за 332,3 млн гривен

Долги завода «АвтоКрАЗ» выставлены на электронный аукцион от Фонда гарантирования вкладов физлиц. Речь идет об активах, которые находятся в банках, проходящих стадии ликвидации - «Дельта банк» и «Финансы и кредит». Согласно данным, дисконт на долги завода составляет 97%.

По информации пресс-службы Фонда, торги запланированы на 11 мая в электронной системе Prozorro.Продажи. Активы неоднократно выставляли на продажу, но их никто так и не приобрел. Начальная цена лота — 332,3 млн грн.

Известно, что в пул попали 9-ть кредитов юрлиц, в залоге по которым — несколько имущественных комплексов площадью более 511 тысяч квадратных метров на Полтавщине. В числе активов — завод по производству большегрузных автомобилей и завод по производству пневматической тормозной аппаратуры для транспортных средств.

Общая задолженность по активам в составе пула — 10,6 млрд гривен.

Речь идет о долге группы «АвтоКрАЗ» Константина Жеваго.