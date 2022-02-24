Доходы украинцев за 2020 год – реальные цифры

08:45 01 Октябрь Киев, Украина

Согласно данным Государственной службы статистики доходы украинцев во втором квартале 2020 года составили 867,5 млрд грн. В первом - 874,4 млрд грн.

"Доходы населения в I и квартале 2020г. составляли 867,5 млрд грн, расходы – 865,6 млрд грн, прирост сбережений – 1,9 млрд грн ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что располагаемый доход в расчете на одного человека составлял 15 566 грн (во втором квартале 2019р. - 16 345 грн).

В первом квартале этого года доходы населения составили 874,4 млрд грн, расходы – 935,5 млрд грн, сбережения украинский сократилось на 61,1 млрд грн.

"Доходы населения в I квартале 2020 составили 874,4 млрд грн, расходы – 935,5 млрд грн, уменьшение сбережений – 61,1 млрд грн", - сообщает Госстат.

Сообщается, что располагаемый доход в расчете на одного человека составлял 16 055 грн (в I квартале 2019 -14598 грн).

Также в январе-марте этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года номинальные доходы населения выросли на 7,3%. Кроме того, реальные доходы населения, определенные с учетом ценового фактора, в первом квартале 2020 увеличились на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отмечается, что данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.