Доход Президента США за прошлый год составил более $400 млн

Президента США Дональд Трамп, как законопослушный гражданин тоже декларирует свои доходы. Ознакомиться с финансовым состоянием своего президента может любой американец. Так, недавно все доходы Трампа за 2019 год стали достоянием публичного обозрения. Финансовые документы, содержащие перечень источников доходов и их суммы, опубликовало Управление по вопросам этики при правительстве США.

Отмечается, что список источников доходов Трампа разместился на 78 страницах документа.

Так, в прошлом году американский лидер, среди прочего, заработал $21,4 млн благодаря своему курорту Мар-а-Лаго в штате Флорида. Также прибыль в $40,5 млн принес отель в Вашингтоне.

Кроме того, курорт Trump National Doral Miami принес Трампу $77,2 млн, а гольф-клуб в Бедминстере штата Нью-Джерси - $17,7 млн.

Всего, по подсчетам газеты, глава Белого дома заработал не менее $446 млн за год.

Напомним, ранее в июле Верховный суд США предписал, что Трамп должен передать налоговые декларации прокурору Нью-Йорка Сайрусу Вэнсу, чтобы тот определил, замешан ли президент США в отмывании денег и незаконном использовании служебных полномочий.

Как сообщалось раньше, в 2018 году глава Белого дома заработал не менее 420 миллионов долларов.