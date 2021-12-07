Добычу янтаря в Ровенской области легализуют

Как сообщил вчера на странице в Facebook глава Ровенской ОГА Виталий Коваль, впервые в области были проведены аукционы по продаже специальных разрешений на право легальной добычи янтаря.

Коваль отмечает, что еще в июне были выставлены на аукцион на сайте Prozorro два участка площадью до 10 га в Сарненском районе.

В первом аукционе приняли участие четыре фирмы, а уже во втором − шесть.

"Уже 17 июля состоялись онлайн-торги. Результат превзошел все наши ожидания. Начальная цена первого участка была 319,6 тыс. грн. А во время аукциона выросла почти в 40 раз и составила 12 млн 630 тыс. грн. Второй участок стартовал с 333,2 тыс. грн. А купили его за 29 млн грн, что в 90 раз больше", − подчеркнул Коваль.

Он также уточнил, что победители аукциона получили специальные разрешения на пять лет, которые дают право проводить геологическое изучение и дальнейшую добычу янтаря на указанных участках.

Ранее сообщалось, что в Ровенской области изъяли уникальный янтарь на 1,2 млн грн. Среди изъятого есть камни, которые весят более килограмма и имеют историческую ценность. Цена такого камня на "черном" рынке начинается от $10 тысяч.