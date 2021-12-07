Добычу янтаря в Ровенской области легализуют

Как сообщил вчера на странице в Facebook глава Ровенской ОГА Виталий Коваль, впервые в области были проведены аукционы по продаже специальных разрешений на право легальной добычи янтаря.
Коваль отмечает, что еще в июне были выставлены на аукцион на сайте Prozorro два участка площадью до 10 га в Сарненском районе.
В первом аукционе приняли участие четыре фирмы, а уже во втором − шесть.
Он также уточнил, что победители аукциона получили специальные разрешения на пять лет, которые дают право проводить геологическое изучение и дальнейшую добычу янтаря на указанных участках.
Ранее сообщалось, что в Ровенской области изъяли уникальный янтарь на 1,2 млн грн. Среди изъятого есть камни, которые весят более килограмма и имеют историческую ценность. Цена такого камня на "черном" рынке начинается от $10 тысяч.
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