"Днепровагонмаш" сократил в 2020 году реализацию вагонов в 2,4 раза

10:01 28 Апрель Киев, Украина

Далеко не лучшие времена переживает украинское вагоностроение. Флагман отрасли, АО "Днепровагонмаш" (ДВМ), за отчетный год сократил реализацию грузовых вагонов в 2,4 раза. По сообщению Центра транспортных стратегий (ЦТС), это крупное вагоностроительное предприятие Украины, контролируемое финансово-промышленной группой "ТАС", в 2020 году реализовало 825 грузовых вагонов, что меньше, чем годом ранее, когда было реализовано 1944 единицы.

Согласно обнародованной в НКЦБФР финансовой отчетности предприятия, производство вагонов за прошлый год сократилось еще больше - в 2,6 раза, до 784 единиц, или на 957,4 млн грн.

Среднереализационная цена вагона составила 1,22 млн грн.

Завод поставил на экспорт 7,3% реализованных вагонов на сумму 73,1 млн грн.

Доля вагонов ДВМ в общем объеме производства грузовых вагонов в Украине составила 26%.

В числе украинских клиентов предприятия - "ТАС-Логистик", "ОТП-Лизинг", "Укртранслизинг".

Напомним, ЦТС писал, что "Днепровагонмаш" в 2020 году, по предварительным данным, получил консолидированный чистый убыток в размере 165,48 млн грн, тогда как в 2019 году консолидированная чистая прибыль составляла 334,25 млн грн.