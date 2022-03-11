«Днепроспецсталь» сохранил показатели, несмотря на кризис

Запорожский завод «Днепроспецсталь» является одним из самых масштабных предприятий на юге Украины. Количество его выработки в последнее время было низким, однако коллективу удалось сохранить показатели, несмотря на кризис.

Металлургический завод «Днепроспецсталь» в январе-сентябре 2020 сохранил выпуск проката на уровне соответствующего периода прошлого года - 113 тыс. т.

Выплавка стали за девять месяцев незначительно выросла по сравнению с январем-сентябрем 2019 - до 165 тыс. т. В сентябре «Днепроспецсталь» произвел 13 тыс. т проката и 20 тыс. т стали.

«Днепроспецсталь» - единственный в Украине производитель сортового нержавеющей стали. Завод выпускает сортовой прокат и поковки из нержавеющей, инструментальной, быстрорежущей, подшипниковой, конструкционной стали, а также из жаропрочных сплавов на основе никеля. Компания экспортирует продукцию в 60 стран мира.

Напомним, что метзавод «Днепроспецсталь» по итогам 2019 сократил производство стали на 11,2% по сравнению с 2018-м - до 219,3 тыс. т, проката - на 6,4%, до 152,2 тыс. т. уже в января 2020 года тенденция спада продолжилась: производство стали уменьшилось на 2,7% - до 14,1 тыс. т, проката - на 5,5%, до 10,8 тыс. т.