Для украинского бизнеса предложат кредиты

В Украине хотят открыть новый Фонд гарантирования кредитов. Новый инструмент поможет украинскому бизнесу быть не только конкурентоспособным на иностранном рынке, но и быть энергоэффективным внутри страны.

Фонд гарантирования кредитов создан для поддержки финансирования промышленной энергоэффективности (IEE). Известно, что помощь в создании Фонда оказывалась Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (UNIDO) при поддержке Глобального экологического фонда.

Так, реализовывать программу в Украине будет Укргазбанк при поддержке национальных бенефициаров.

«Десятилетний опыт внедрения программы UNIDO по энергоэффективности в промышленности показывает, что система энергоменеджмента и оптимизация энергетических систем — это уникальные решения для тех отраслей, которые хотят повысить свою энергоэффективность, уменьшить затраты на энергоресурсы увеличить производительность и, наконец, усилить конкурентоспособность», — заявил руководитель проекта в Украине, специалист по промышленному развитию Департамента энергетики UNIDO Марко Маттейни.

Энергоэффективность и применения новых технологий — приоритетные направления для финансирования, отметил руководитель проекта. Он заверил, что у Укргазбанка, который непосредственно будет работать с программой в Украине, есть все инструменты для выполнения этой программы.