Для украинского бизнеса предложат кредиты

В Украине хотят открыть новый Фонд гарантирования кредитов. Новый инструмент поможет украинскому бизнесу быть не только конкурентоспособным на иностранном рынке, но и быть энергоэффективным внутри страны.
Фонд гарантирования кредитов создан для поддержки финансирования промышленной энергоэффективности (IEE). Известно, что помощь в создании Фонда оказывалась Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (UNIDO) при поддержке Глобального экологического фонда.
Так, реализовывать программу в Украине будет Укргазбанк при поддержке национальных бенефициаров.
Энергоэффективность и применения новых технологий — приоритетные направления для финансирования, отметил руководитель проекта. Он заверил, что у Укргазбанка, который непосредственно будет работать с программой в Украине, есть все инструменты для выполнения этой программы.
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