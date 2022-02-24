Для ПриватБанка избрали нового главу правления

Как сообщила 27 мая пресс-служба банка, в результате конкурсного отбора на должность руководителя наблюдательный совет государственного ПриватБанка выбрал Герхарда Бьоша.

Отмечается, что Бьош вступит в должность после одобрения его кандидатуры Национальным банком Украины.

По данным пресс-службы, новый руководитель назначен по результатам конкурсного отбора. Он имеет большой опыт в вопросах трансформации банков, в частности их приватизации.

Как известно, Герхард Бьош с 2004 по 2006 год возглавлял департамент всемирного казначейства и рынков в Райффайзен Центральбанк, потом четыре года занимал должность первого заместителя главы правления. С 2010 года Бьош был первым заместителем главы правления Райффайзен Банка Аваль.

Напомним, в апреле глава НБУ Кирилл Шевченко рассказал о планах регулятора продать ПриватБанк. Процесс его национализации начнется тогда, когда реальный ВВП Украины будет расти на протяжении двух кварталов подряд, заявили в Нацбанке.