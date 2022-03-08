Для карантинных выплат выделили финансирование

Министерство социальной политики рассказало о продолжении финансирования украинских предпринимателей и работников компаний, пострадавших во время карантина. Наемные работники, которые подавали заявления о своих убытках за карантин февраль-май 2021 года, обязательно получат денежную помощь после выделения дополнительных средств.

Согласно информации Пенсионного фонда, выплаты были произведены по 339 939 заявлениям, по каждому было выплачено 8000 гривен, общая сумма составила 2,7 млрд грн.

Как известно, 30 марта Верховная Рада поддержала закон о карантинных выплаты 8000 ФОПам. На выплату единовременной материальной помощи для предпринимателей и наемных работников правительство направило 1,4 млрд гривен. 9 апреля в Украине начал действовать закон о выплатах ФОПам «карантинных» 8000 гривен. Заявки на получение 8000 гривен компенсации начали принимать 19 апреля.

Впоследствии Кабинет министров опубликовал перечень групп предпринимателей, которые смогут получить «карантинную» помощь. 31 мая правительство выделило еще 1,4 млрд гривен на карантинную помощь предпринимателям.

В пресс-службе Минэкономики сообщили, что физические лица - предприниматели (ФОПы) и наемные работники из «красных» зон смогут получить по 8000 в течение десяти дней после заполнения заявки.