Детенизация риелторской деятельности отменяется

Народные депутаты предложили вывести деятельность риелторов из тени. Был зарегистрирован законопроект №3618, согласно которому население Украины имело право осуществлять куплю и продажу недвижимости только при участии риелторов.
Правительственный комитет не поддержал проект закона «О риелторской деятельности».
В Кабинете министров Украины напомнили, что инициаторы закона предлагали внести изменения, согласно которым риелторские услуги смогут предоставлять лишь профессиональные брокеры и агенты, а простые украинцы не смогут свою недвижимость просто сдавать в аренду или продать.
В законе также предлагалось прописать нормы — предоставлять эксклюзивные права профессиональным участникам рынка, вносить информацию о сделках в реестр. Без соответствующей записи в реестре, владелец не сможет распоряжаться своим имуществом, а нотариусы не смогут освидетельствовать сделку купли-продажи.
Парламентский комитет рекомендовал Верховной Раде принять закон за основу.
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