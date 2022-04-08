Депутаты установили размер налога на игорный бизнес – правки в законопроект 2713Д

Вчера народные депутаты наконец утвердили изменения, которые необходимо было внести в налоговые ставки с игрального бизнеса. Так, в Парламентском комитете по финансам, налоговой и таможенной политике утвердили текст законопроекта 2713Д.

В законопроекте прописан налог в случае выигрыша. Физическое лицо освобождается от налоговой ставки в случае, если его приз - не более 8ми размеров минимальной заработной платы. На данный момент – не более 48 тысяч гривен.

Единая ставка налога введена на уровне 10% для всех заведений подобного рода. При этом был исключен присутствующий ранее пункт о том, что будут увеличиваться лицензионные сборы. Раньше говорили о том, что такие сборы будут увеличены вплоть до момента введения общенациональной системы мониторинга.