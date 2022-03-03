Дело о признании недействительной национализации "ПриватБанка" закрыто

Похоже, что в деле о признании акта национализации самого скандально известного банка, поставлена точка. Как сообщили в Национальном банке Украины (НБУ), вчера, 2 июня, Хозяйственный суд Киева закрыл дело о признании недействительной национализации "ПриватБанка", иск по которому подавал бывший глава правления "ПриватБанка", бывший миноритарный акционер Александр Дубилет. Об этом проинформировал Национальный банк Украины (НБУ).

Дубилет, которого подозревают в растрате средств "ПриватБанка" перед его национализацией в 2016 году, подавал в суд на сам банк, Министерство финансов и Фонд гарантирования вкладов физических лиц. Нацбанк и Кабинет Министров выступали в качестве третьих лиц.

"Национальный банк приветствует законное и обоснованное решение суда", – заявил начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.

Он объяснил, что суд отказал Дубилету в связи с применением закона, согласно которому "единственный способ защиты прав лиц, которые являются или были участниками банка, – возмещение ущерба в денежной форме".

Григорчук также напомнил, что после заключения договора купли-продажи акций неплатежеспособного банка "государство как инвестор не может быть лишено права собственности на приобретенные им акции банка и такие акции не могут быть истребованы в пользу предыдущего владельца".