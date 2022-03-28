Дефицитная профессия 2021 года – аналитика PricewaterhouseCoopers (PwC)

Компания PricewaterhouseCoopers (PwC) провела исследование и определила самую дефицитную профессию в мире – специалист по кибербезопасности. Согласно данным, большинство мировых компаний планирует в следующем году увеличить штат этих специалистов.

Значительная часть компаний - 51% в мире планирует увеличивать штат сотрудников в области кибербезопасности.

«В условиях пандемии коронавируса многим организациям пришлось пересмотреть и переосмыслить стратегии обеспечения кибербезопасности», - отметил партнер, руководитель практики по кибербезопасности и непрерывности бизнеса PwC в России Виталий Соколов. Он добавил, что почти все участники опроса (96%) заявили о готовности это сделать.

Руководитель пресс-службы HeadHunter Александр Джабаров подтвердил, что в сфере кибербезопасности наблюдается рост потребности специалистов. По его словам, за 2018 было открыто более 17000 вакансий, однако с января по октябрь 2020 - уже почти 30 000. Он отметил, что конкуренция в этой сфере очень низкая, один-два человека на место при норме в пять-шесть, что говорит об остром дефиците.

С этим согласилась руководитель исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова. Она отметила, что специалисты и руководители в сфере информационной безопасности сегодня наиболее нужны в ИТ-сфере и финансовых компаниях. Такое же мнение высказал директор по развитию направления «Кибербезопасность для населения» компании «Ростелеком-Солар» Олег Седов. Он отметил, что число цифровых сервисов, систем и объектов, которые надо защищать от киберугроз, становится все больше.

В опросе приняли участие более трех тысяч руководителей компаний, отделов технологий и информационной безопасности из разных отраслей. Опрос для исследования проводился в июле и августе этого года.