Данные мировой торговли в отчете ООН

Отчет Комиссии ООН по торговле и развитию осветил положение мировой торговли в связи с восстановительным процессом после пандемии. По словам экспертов за I квартал 2021 года показатели не только достигли старых цифр, но и превысили их.

В годовом исчислении — это 10% роста, а вот в квартальном чуть меньше – 4%. Также важно, что за период с января по конец марта текущего года объем торговли стал выше докризисного уровня, что в целом показывает общую тенденцию роста и развития.

Главная причина, которая обусловила такой рост – это показатели экспорта стран Восточной Азии. При этом эксперты и аналитики отмечают, что если торговля товарами уже восстановилась, то услуги пока заметно отстают. Это можно связать с локдаунами, которые оглашались во многих странах.

Ранее сообщалось, что процесс восстановления стартовал еще в декабре 2020 года. Постепенно шло наращивание объемов.