Дания отозвала выданное Польше разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe

Вчера, 3 июня, оператор транспортной системы королевства Дании Energinet сообщил о том, что Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов Дании отозвал свое прежде выданное разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe.
Основанием для такого решения стало, что агентство по охране окружающей среды недостаточно изучило вопрос о защите дикой природы при прокладке трубопровода. Теперь придется приостановить строительство Baltic Pipe на неопределенный срок.
Замдиректора и руководитель отдела строительных проектов Energinet Мариан Кааг, в свою очередь, заявила, что такой проект "не может не создавать неудобств" из-за своего масштаба.
Напомним, 4 мая 2020 года в Польше дали старт строительству Baltic Pipe. Об этом объявил по национальному ТВ президент страны Анджей Дуда. Он подчеркнул, что в итоге газ сможет получать и Украина.
Проект Baltic Pipe предусматривает три этапа: соединение норвежских и датских систем передачи газа, расширение инфраструктуры Дании, а также строительство трубы Baltic Pipe, которая соединит Польшу и Данию по дну Балтийского моря. Планируемая мощность газопровода – 10 млрд кубометров в год. Завершить строительство Польша планировала до 1 октября 2022 года.
Стоимость проекта составляет более 1,5 млрд евро, из которых почти 267 млн составляют средства Еврокомиссии.
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