Что изменилось в IT-cфере за 2021 год – исследование

15:39 24 Январь Киев, Украина

Ассоциация IT Ukraine обнародовала ежегодный отчет о состоянии IT-сферы за 2021 год, сообщает ITC.



В ходе исследования использовали открытые данные и информацию из государственных реестров, а также провели опрос 98 украинских IT-компаний.



Согласно исследованию:



За 2021 год украинская IT-отрасль выросла на 36%, а количество специалистов увеличилось с 244 тысяч до 285 тысяч. То есть за последние три года отрасль выросла более чем вдвое по показателям экспорта и более чем наполовину по количеству специалистов.

Типичный украинский IT-работник имеет высшее техническое образование, владеет английским не ниже Intermediate, а также имеет 2 и более лет опыта работы. В целом уровень образования украинских специалистов соответствует уровню образованности специалистов из развитых стран (47 место между ОАЭ и Италией по рейтингу образованности ООН).

Большинство IT-компаний (87%) пересмотрели заработную плату в 2021 году и планируют пересматривать ее ежегодно. Чаще зарплату пересматривают в апреле и октябре. Зарплаты ожидаемо выше среднего.

Сейчас украинские вузы готовят 16-17 тысяч выпускников-бакалавров в год, но, по прогнозам IT Ukraine, это количество возрастет до 23 тысяч в 2025 году. В то же время студенты теряют интерес к магистратуре: туда поступают чуть больше половины окончивших бакалавриат (54% в 2020 году).

Возрастает спрос на неформальное и корпоративное образование. В частности, трудоустройство свитчеров становится нормой на украинском рынке: 82% компаний уже нанимают или планируют нанимать людей, пришедших в IT из других профессий, а половина работодателей готовы позвать на собеседование специалистов, имеющих опыт работы в смежных сферах.