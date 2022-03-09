ЧП «ОККО-Бизнес Контракт» должно государству 136 тыс. грн

Осуществив на торгах сговор ЧП «ОККО-Бизнес Контракт» попало под подозрение и теперь, проиграв суд, обязано заплатить государству штраф. Сумма выплаты составляет 136 тысяч гривен.

В 2017 году Львовское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины доказало участие ЧП «ОККО-Бизнес Контракт» и ООО «Подиллянафтозбут» в сговоре на торгах по закупке топлива Международным аэропортом «Львов» на 2,9 млн грн (решение № 5 г/к). Среди доказательств, которыми ТВ доказывало заговор, были:

ряд похожих элементов в предложениях конкурсных торгов;

одни и те же сертификаты соответствия на топливо;

справки из одного банка;

финансово-хозяйственные связи;

связанность основателей через ПАО «Концерн Галнафтогаз»;

в 2014-2016 годах одним из крупнейших поставщиков ООО «Подиллянафтозбут» было ЧП «ОККО-Бизнес Контракт».

Своими действиями ЧП «ОККО-Бизнес Контракт» и ООО «Подиллянафтозбут» устранили между собой конкуренцию и состязательность, и поэтому нарушили право ГП «Международный аэропорт «Львов» на получение экономически выгодной цены на топливо.

«ОККО-Бизнес Контракт» получило штраф 68 тыс. грн и не согласилось с этим решением. Хозяйственный суд Львова по иску «ОККО-Бизнес Контракт» признал недействительным решение ТВ АМКУ, однако апелляционная инстанция и Верховный Суд, наоборот, поддержали позицию ТВ АМКУ, отметив, что отсутствуют законные основания для признания такого решения недействительным.

В начале 2020 года, так и не дождавшись уплаты штрафа, Львовское областное ТВ АМКУ (на сегодня — Западное межобластное ТВ АМКУ) обратилось с иском к «ОККО-Бизнес Контракт» о взыскании наложенного в 2017 году штрафа и дополнительно еще и начисленной пени — 68 тыс. грн.

Суды первой и апелляционной инстанции поддержали позицию АМКУ, приняли решения о взыскании с предприятия средств и отметили, что ни в определенный законом срок, ни по состоянию на момент рассмотрения данного дела в судебном порядке, штраф, наложенный на «ОККО-Бизнес Контракт», уплачен не был.

Теперь компания обязана заплатить не только штраф, но и начисленную с 13.09.2017 по 18.11.2017 (67 дней) пеню, — в общем 136 тыс. грн.