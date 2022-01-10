Чистая прибыль Криворожского ЖРК в 2020 году возросла на 7,1%

С хорошими показателями, несмотря на коронакризис, закончил 2020 год Криворожский железорудный комбинат (КЖРК). Чистая прибыль комбината за отчетный год составила 1,7 млрд грн, что на 7,1% больше, чем за 2019 год.

На годовом собрании акционеров, которое состоится 28 апреля, планируется утвердить годовые отчеты о деятельности предприятия в 2013-2020 годы, принять решения о распределении прибыли общества (по итогам работы в 2013-2020 гг.), в том числе о выплате дивидендов.

Также акционеры планируют принять решение о изменении типа общества с ПАО на ЧАО, внести изменения в устав, провести кадровые перестановки в наблюдательном совете, ревизионной комиссии и правлении.

По состоянию на конец 2020 года нераспределенная прибыль предприятия составила 8,9 млрд грн. Из них 8,8 млрд грн планируется направить на выплату дивидендов.

По итогам 2020 года КЖРК снизил выпуск товарной железной руды подземной добычи на 13,3% по сравнению с 2019 годом – до 3,81 млн т.

Криворожский железорудный комбинат является крупнейшим производителем агломерационной руды в Украине. Большая часть продукции экспортируется в страны Восточной Европы.

В структуру предприятия входят 4 шахты. Балансовые запасы составляют 210 млн т богатых железных руд со средним содержанием железа в породе 58,6%.