«Черное золото» дешевеет: свежие сводки на 03 августа 2020

12:29 03 Август Киев, Украина

По данным на 03 августа 2020 года стоимость нефти начинает стремительно ползти вниз. Это обусловлено перестраховкой производителей, которые опасаются, что спрос на сырье может значительно снизится на фоне обострения пандемии коронавируса. Одновременно с этим страны, входящие в ОПЕК+ начинают увеличивать количество добычи «черного золота».

По состоянию на 8:37 октябрьские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent подешевели на $0,13 к предыдущему закрытию до $43,39 за баррель, сентябрьские фьючерсы на западно-техасский сорт WTI — на $0,21 до $40,06 за баррель.

Как отмечает аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова, «цены на нефть умеренно снижаются после повышения в пятницу». «С августа вступают в силу новые квоты по ограничению нефтедобычи ОПЕК+, которые теперь составляют 7,7 млн баррелей в день вместо 9,7 млн баррелей в день. В целом обстановка на рынке пока стабильна, а пятничные данные Baker Hughes показали снижение числа нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе со 181 до 180 единиц», — говорится в обзоре эксперта.

При этом аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов указывает, что «факторами влияния остаются неопределенность перспектив спроса и ожидаемое увеличение предложения странами ОПЕК+». «Картель планирует увеличить предложение на рынке на 2 млн баррелей в сутки с августа», — поясняет эксперт.

Таким образом, добавляет руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, «опасения за перспективы мирового экономического роста, а также увеличение добычи странами ОПЕК+ заставляют задуматься: сможет ли рынок сохранить восстановительную динамику?».

Напомним также, что с начала нынешнего года по мировому нефтяному рынку прокатились несколько волн падения цен на «черное золото». Негативная ситуация была вызвана целом комплексом факторов: общим перепроизводством сырья, резким падением спроса на фоне стремительного распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (11 марта было объявлено о пандемии) и опасениями по поводу ее влияния на глобальную экономику, а также развалом сделки ОПЕК+ (официально с 1 апреля, но фактически после безрезультатных переговоров стран-нефтепроизводителей на встрече 6 марта в Вене).