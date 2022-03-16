«Черная пятница» в карантин

«Черная пятница» ожидается в Украине с 23 по 29 ноября. Основной ее формат будет проходить в онлайн-режиме, так как магазины и многие заведения будут закрыты в связи с обострением заболеваемости.

Из-за карантина распродажи в этом году будут происходить в основном онлайн. Некоторые интернет-магазины уже анонсируют скидки на разные категории товаров. Самыми популярными стали:

телевизоры с поддержкой 4K и 6K разрешения, а также игровые приставки и геймпады к ним;

девайсы для "умного дома";

профессиональные камеры;

акустические системы для дома;

персональный транспорт.

Но скидки будут практически во всех нишах рынка.

Онлайн-формат распродаж даст возможность избежать всего неприятного, что было в обыкновенных покупок. Прежде всего, это очереди, толпы людей и баттлы за товары. Скидки привлекали море покупателей, и в условиях пандемии такое столпотворение было бы просто опасным для здоровья. Поэтому Черная пятница в ноябре по большей мере затронет интернет-магазины.

Онлайн-покупки удобнее еще и тем, что не придется ехать на другой конец города, чтобы добраться до нужного магазина. Общественным транспортом пользоваться вообще не придется. Исключение – момент, когда нужно будет забирать товар из сервиса доставки. Но наличие курьерских служб и почтоматов решают эту проблему.

Как минимум 50% интернет-магазинов уже готовы предложить клиентам дополнительные бонусы. Прежде всего, это кэшбек, который можно потратить на оплату последующих покупок. Также, можно оформить рассрочку с ежемесячными платежами. Делать это с помощью смартфона или ноутбука намного удобнее.

Для того, чтобы покупатель мог выяснить все подробности о товаре, в интернет-магазинах будут работать службы поддержки. Специально на период акций интернет-магазины уже увеличивают количество операторов онлайн-чатов.