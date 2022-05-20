«Черная пятница» 2020 в Украине была рекордной

Компания GfK Ukraine провела исследования на тему распродаж в Украине – особенно актуально это было после «черной пятницы» и «киберпонедельника». Согласно данным продажи были успешнее на 28%. В Украине было продано товара на 6,6 млрд гривен.

«Продажи во время двухнедельного периода акций составили 10% от продаж техники в 2020 году», — говорится в пресс-релизе компании.

Согласно ему, в натуральных показателях техники было продано на 8,5% больше — 966 тыс. единиц. GfK Ukraine отмечает, что онлайн украинцы приобрели 30% товара (в грн). По сравнению с прошлым годом онлайн-продажи выросли на 73%, тогда как традиционные покупки оффлайн показали более скромный рост — 16%.

Одной из вероятных причин является то, что интернет-магазины предлагали больше скидок: почти половина их товара была уценена на 10% и больше. В целом, согласно исследованию компании, только 7% техники (преимущественно малой бытовой) было продано со скидкой больше 20%, а со скидкой свыше 10% — 36%.

«Особо популярными оказались роботы-пылесосы, телевизоры и посудомоечные машины — продажи этих групп товаров выросли больше всего, если сравнивать к среднему недели текущего года», — сообщила GfK Ukraine.

Компания отметила, что больше всего относительно прошлогодних показателей выросли продажи IT-сектора — на 70% в денежном выражении.