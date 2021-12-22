Через неделю 300 тонн арбузов прибудут в Киев

Вот уже не первый год по Днепру плывет «сладкая баржа». Стало доброй традицией отправлять сотни тонн отборных арбузов, выращенных в херсонских степях, в многолюдный Киев. В этом году, несмотря на затяжную и холодную весну, с баштанов Херсонщины в столицу отправлено 300 тонн крупных арбузов сорта Талисман.
Как рассказали фермеры, "прошлогодних цен уже не будет. Из-за весенних заморозков арбузы пересевали и затраты увеличились вдвое".
Указано, что в этом году херсонские арбузы имеют еще и культурно-туристическую миссию. Большинство из них имеют наклейки с QR-кодом, по которому можно узнать не только о происхождении арбузов, но и об интересных фактах про Херсонщину.
Арбузы будут продаваться в сети продуктовых супермаркетов Сильпо.
Напомним, в середине июля эксперты спрогнозировали, какими будут цены на арбузы в Украине.
Также сообщалось, что в этом году банан стал самым доступным фруктом в Украине. Главной причиной такой ситуации стала холодная весна.
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