Частное инвестирование дороги – проект «Укравтодора»

Частное инвестирование строительства – хорошая европейская практика, которая еще не внедрялась в нашей стране. Однако в Украине грядут перемены и возможно, в стране появится первая частная дорога, соединяющая Киев с столицами Европы.

Разработкой проекта займется крупнейший подрядчик «Укравтодора» — компания «Автомагистраль-Юг». На данном этапе, уже подписан Меморандум о партнерстве. Речь идет о строительстве автодороги Краковец — Броды — Ровно. В Укравтодоре говорят: это должна быть современная дорога европейского уровня, которая будет соединять столицу Украины с крупнейшими городами Европы. Поэтому планируют уже в ближайшее время объявить открытый конкурс по отбору частного инвестора подрядчика для строительства.

Напомним, в СМИ — Автомагистраль-Юг называют самым большим фаворитом Укравтодора. По итогам прошлого года компания получила госзаказов на 30 млрд гривен, что более 30% от общей суммы.