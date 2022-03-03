ЧАО "Днепровский металлургический завод" произвело 95 тыс. т готового проката

Металлургическое и сталепрокатное производство всегда было одной из визитных карточек Украины. В условиях пандемии это одна из промышленных отраслей, которая не останавливает процессов. Так, согласно оперативным данным, ЧАО "Днепровский металлургический завод" (ДМЗ, ранее - "Евраз-ДМЗ"), входящий в DCH Steel группы DCH бизнесмена Александра Ярославского, в январе-мае текущего года выпустил 95 тыс. тонн готового проката, тогда как в аналогичном периоде прошлого года простаивал из-за ремонта оборудования.

ДМЗ специализируется на выпуске стали, чугуна, проката и изделий из них.

Как сообщил представитель компании, в январе-мае текущего года выплавлено 117 тыс. тонн стали, 127 тыс. тонн чугуна. В мае произведено 23 тыс. тонн проката, 29 тыс. тонн стали, 27 тыс. тонн чугуна.

В январе-мае-2020 завод простаивал. Поэтому в 2020 году завод сократил выпуск стали на 66% по сравнению с 2019 годом – до 175 тыс. тонн, чугуна - на 67,3%, до 160 тыс. тонн, проката на 68,4%, до 140 тыс. тонн.