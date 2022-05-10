Цены в украинских супермаркетах совершенно не соответствуют развитию экономики

14:33 06 августа Киев, Украина

Как украинские производители продуктов питания применяют на нас-обычных потребителях, хитрейший маркетинговый ход. Продавая меньший объем продукции по тем же ценам. Все дело в невнимательности и доверчивости покупателей.



Вес — параметр, на который мы практически не обращаем внимания, когда покупаем в супермаркете привычные нам молоко или крупы, а производители и рады стараться: в те же бутылки и коробочки они кладут на 20, 50, 100, а то и 200 граммов продукта меньше. А вот цена прежняя или даже выше. Можно ли бороться с этим трендом и считать ли это обманом покупателей, разбирались "Вести".



Волна "сокращений"





"Я покупаю внучке детские творожные сырки. В моем детстве они весили ровно 100 г, теперь это 90, 85 г. Есть маленькие сырки в шоколаде, там вес вообще 35 г", — приводит пример маркетолог Тамара Дзюба.



Молоко, кефир, йогурты, растительное масло — вместо литра получите на 130 мл меньше. Плитка шоколада давно не 100 г, а 85 г. Легче стали упаковки с сыпучими продуктами, соками, мороженое, торты. Кстати, "Киевский" от фабрики экс-президента Порошенко осунулся до 850 г еще в 2017-м, а с тех пор его фабричная цена выросла на 120 грн.



Новая волна "сокращений" прокатилась совсем недавно. Заметней всего "похудели" плавленые сырки — сначала до 90 г, а сейчас до 70–75 г. Большие упаковки творога были по 400 г, сегодня — 350 и ни грамма больше. Сжались в объеме и сыры в рассоле.



В советское время пачка творога весила 250 г, сейчас удачей будет найти 200-граммовую, а некоторые производители сократили вес вообще до 180 г. То же со сметаной — в маленьком стаканчике ее осталось чуть больше половины."Я покупаю внучке детские творожные сырки. В моем детстве они весили ровно 100 г, теперь это 90, 85 г. Есть маленькие сырки в шоколаде, там вес вообще 35 г", — приводит пример маркетолог Тамара Дзюба.Молоко, кефир, йогурты, растительное масло — вместо литра получите на 130 мл меньше. Плитка шоколада давно не 100 г, а 85 г. Легче стали упаковки с сыпучими продуктами, соками, мороженое, торты. Кстати, "Киевский" от фабрики экс-президента Порошенко осунулся до 850 г еще в 2017-м, а с тех пор его фабричная цена выросла на 120 грн.Новая волна "сокращений" прокатилась совсем недавно. Заметней всего "похудели" плавленые сырки — сначала до 90 г, а сейчас до 70–75 г. Большие упаковки творога были по 400 г, сегодня — 350 и ни грамма больше. Сжались в объеме и сыры в рассоле. Цены , на первый взгляд, остаются прежними, но эта видимость мнимая, ведь чтобы получить, к примеру, 200 г плавленого сыра, теперь придется купить три, а не два сырка.

Даунсайзинг

Идея сокращать вес или объем продуктов при сохранении упаковки — не нова. Впервые такой прием в конце 70-х применили американские производители, и у него есть научное название — шринкфляция (от английского shrink — сокращать) или даунсайзинг (буквально — уменьшение размера). В некоторых странах ведется официальная статистика, сколько продуктов подверглись шринкфляции. Случались даже скандалы. К примеру, производители Toblerone — шоколадок, которые обычно продаются в дьюти-фри, — попытались изменить их своеобразную форму, увеличив расстояние между "пиками". Хитрость позволила уменьшить вес батончика на 12%. Производители уверяли: хотели, чтобы шоколад оставался доступным для потребителей, но те не оценили — форму и вес шоколадки пришлось вернуть.



Зачастую необходимость сокращать вес продуктов в упаковках поясняют ростом издержек, но по факту это лишь способ замаскировать рост цен, рассчитанный на невнимательность и доверчивость покупателей.



"Когда цена растет, покупатели отталкиваются от нее, но они не смотрят, сколько там граммов. Положим, килограммовая упаковка стоит 35 грн, а 850 г — 32 грн, люди думают, что это дешевле, и берут за 32 грн. В результате то на то и получается", — приводит расчеты исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов.



Тамара Дзюба обращает внимание, что цены в Украине вообще не соответствуют развитию экономики. "Экономика у нас падает, она не развивается, но цены у нас растут даже непропорционально той инфляции, которая есть", — рассказывает она "Вестям".

В чем причина

По словам Несмиянова, когда цены резко растут, у производителей есть несколько вариантов решения проблемы. "Уменьшить количество товара, снизить его качество или начать производить еще более низкокачественный продукт, то есть фальсификат. Компании предпочитают уходить на меньший объем, чем снижать качественные характеристики продукции или делать поддельный товар", — поясняет он в комментарии "Вестям".



Если же экономических причин сокращать вес, а значит, повышать цену продукта, нет, то можно предположить, что производители стараются подзаработать, страхуя себя от будущих рисков.



В вопросе даунсайзинга у производителей действует круговая порука: один начинает, а остальные повторяют то же самое. "Это чисто маркетинговый ход, он работает как косвенный налог. По сути дела, это такой официальный недовес", — говорит Дзюба.



Тем не менее называть даунсайзинг обманом нельзя. "Если производитель написал честно, то это уже вина покупателя, что он не дочитал. И никто не обязан указывать покупателю на меньший вес — вся информация есть на маркировке", — предупреждает Несмиянов.



Будут дробить на порции

Понятно, что сокращать вес продукта до бесконечности нельзя, но и здесь есть способы выкрутиться. "Если нет возможности незаметно сократить с литра или килограмма до полукилограмма, тогда делается мини-версия продукта объемом в поллитра, а из нее — версия 450 г или 470 г", — разоблачает производителей Тамара Дзюба.



По словам Максима Несмиянова, пределы, до которых компании могут уменьшать продукт, зависят от покупательской способности народа.



“Вес может уменьшаться вплоть до одной порции. Здесь речь идет о том, до какого уровня народ будет беднеть. Если вообще до ручки - никто ничего себе не позволит купить, дозы продуктов будут смешные, маленькие. Кроме того, существует экономическая обоснованность нахождения компании на рынке. Если они приходят к тому, что покупательская способность супернизкая, тогда с рынка будут уходить совсем, и появится дефицит. Тогда включится государство и займется госрегулированием - это его любимая тема. Когда полный хаос, как с бензином, они начинают думать о госрегулировании”, - напоминает собеседник “Вестей”.



“Фактически у нас отменили госрегулирование цен, потому что оно неправильно работало, Антимонопольный комитет, госорганы по защите прав потребителя. Во время карантина нам обещали, что будет контроль, но ничего не получилось, у нас просто полностью сломалось государство и фактически у нас правят картели - обычный потребитель этого не видит”, - продолжает он.



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