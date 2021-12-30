Цены вырастут – влияют пошлины на топливо из РФ

09:53 19 Август Киев, Украина

Согласно мнению экспертов Нефтегазовой ассоциации Украины страна лишь ухудшила своё положение, введя дополнительные санкции на российское топливо. Отечественный рынок лишь вырастет в цене и создаст ненужную конкуренцию.

По данным организации, повторные пошлины со стороны Кабинета министров никак не исправят текущую ситуацию, которая сложилась на рынке. Специалисты сравнили тот результат, которого удалось достичь прошлым летом, когда правительство также вводило санкции против российского топлива, что в реальности лишь повысило цены на ресурс для украинцев.

«Мы видим, что существенного влияния на диверсификацию источников поставок введение пошлин не оказало. Зато повлекло за собой повышение цен на ДТ и СУГ всеми поставщиками», — указали в ассоциации.

В ведомстве предлагают другие варианты разрешения текущей энергетической зависимости Украины.

Во-первых, страна должна обладать собственным стратегическим запасом нефти и нефтепродуктов. Также государство должно привлекать самые дешевые энергоресурсы и диверсифицировать текущие поставки топлива. В Нефтегазовой ассоциации Украины считают, что нужно провести отдельную акцизную политику для того, чтобы уменьшить объемы эксплуатации СУГ и соответственно сбалансировать спрос на разные виды топлива.