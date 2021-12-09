Цены на продукты продолжат расти - эксперты

За прошедший год стоимость продуктов в Украине выросла более, чем на 7%. Цены продолжают расти, а эксперты составляют прогнозы того, что будет происходить на рынке продуктов питания в ближайший год.

Отмечается, что подорожание многих продуктов наблюдалось и в прошлом году. Так, из-за плохого урожая росли цены на хлеб, а также на гречку и сахар, а до конца года взлетели цены на молочную продукцию и яйца.

Что касается цен на продукты в этом году, то, по словам Олега Пендзина, исполнительного директора «Экономического дискуссионного клуба», прогнозы можно сделать в начале лета, когда уже будет понятна ситуация с новым урожаем. По его словам, молочные продукты и мясо вряд ли сильно вырастут в цене.

«Тем более начался пост, а потому до начала мая вряд ли что-то произойдет. Правда, возможен небольшой ажиотаж перед Пасхой - 2 мая», - отметил он.

Кроме того, рост цен притормозит локдаун, который регионы Украины один за другим вводят из-за заболеваемости коронавирус.

«Рекордсмен подорожание прошлого года - гречка, дальше расти в цене не будет, отметим, что сейчас средняя цена гречневой крупы в магазинах составляет около 45 грн / кг. Также не будут дорожать яйца. Думаю, что отметки в 40 грн за десяток никогда не переступит. Но и снижение цены не будет», - прогнозирует эксперт.

Однако, по его словам, будут расти цены на хлеб - по-прежнему на 2% в месяц.