Цены на продукты продолжат расти - эксперты

За прошедший год стоимость продуктов в Украине выросла более, чем на 7%. Цены продолжают расти, а эксперты составляют прогнозы того, что будет происходить на рынке продуктов питания в ближайший год.
Отмечается, что подорожание многих продуктов наблюдалось и в прошлом году. Так, из-за плохого урожая росли цены на хлеб, а также на гречку и сахар, а до конца года взлетели цены на молочную продукцию и яйца.
Что касается цен на продукты в этом году, то, по словам Олега Пендзина, исполнительного директора «Экономического дискуссионного клуба», прогнозы можно сделать в начале лета, когда уже будет понятна ситуация с новым урожаем. По его словам, молочные продукты и мясо вряд ли сильно вырастут в цене.
Кроме того, рост цен притормозит локдаун, который регионы Украины один за другим вводят из-за заболеваемости коронавирус.
Однако, по его словам, будут расти цены на хлеб - по-прежнему на 2% в месяц.
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