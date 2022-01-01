Ценители кофе Starbucks смогут по коду напитка узнать откуда было доставлено выбранное ими зерно, в каких условиях его вырастили и обжарили

При покупке кофе в магазинах Starbucks, можно получить информацию, откуда было доставлено зерно, в каких условиях его вырастили и обжарили.
Фермеры, поставляющие зерно в сети, также смогут отслеживать свою продукцию.
“Мы могли отслеживать весь кофе, который покупаем на любой ферме, на протяжении почти двух десятилетий”, - сказала вице-президент Starbucks Мишель Бернс.
Теперь компания начнет делиться этой информацией с потребителями, используя технологию блокчейна Microsoft.
Уточняется, что кофейные смеси можно отследить до страны, отдельные зерна - до региона, где их вырастили, до команды, которая доставила кофе на станцию по обработке, и даже до фермера. Фермерам для отслеживания продукции не нужны смартфоны, достаточно зайти на сайт с ПК или ноутбука, а код указать вручную.
“Молодое поколение все больше интересуются тем, откуда берутся продукты питания, которые они покупают, в каких условиях их производят и транспортируют. Это подталкивает нас становиться более прозрачными в цепочках поставок, для чего они обращаются к технологиям”, - пояснили в компании.
Ранее в американском штате Нью-Джерси был задержан сотрудник кофейни Starbucks за то, что плевал в заказанные полицейскими напитки.
Также, в американских онлайн-магазинах вырос спрос на многоразовые пластиковые стаканы Starbucks, что спровоцировало рост цен на них.
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