Цена железной руды упала на 7,6%

Падение цены на железную руду, обосновывают тем, что в Китае на данный период времени есть достаточные запасы сырья, но спрос на ЖР остается востребованным.
В четверг, 18 августа, стоимость железной руды рухнула на 7,6 %, опустившись до рекордно низкого показателя с 24 марта 2021 года. Фьючерсы на сырье на Даляньской товарной бирже завершили торги на отметке $134,05/т (870 китайских юаней).
В Reuters резкое снижение цены на руду связывают с тем, что увеличился запас сырья в китайских портах на в связи с ограничением производства стали. Пекин планирует сохранить объем выплавки на уровне не выше 2020 года.
При этом, в консалтинговой компании Mysteel утверждают, что запасы железной руды в 45 портах Китая на прошлой неделе увеличились на 260 тысяч тонн до 127 млн тонн.
"В краткосрочной перспективе спрос и предложение на железную руду существенно не ухудшились, цены упали, но все еще находятся на высоком уровне", - пишут аналитики Huatai Futures.
Китай является крупнейшим импортером железной руды в мире. По данным 2020 года страна нарастила импорт сырья по сравнению с предыдущим годом – на 9,5%, до 1,17 млрд тонн. В апреле КНР заявила о намерении сократить производство стали в 2021 году, чтобы снизить уровень выбросов углекислого газа. Ассоциация производителей чугуна и стали Китая призвала китайские металлургические предприятия ограничить объемы выплавки.
Экономист Борис Кушнирук предполагает, что пиковые цены на сырье остались в прошлом. Украине стоит готовиться к существенному снижению цен на основные украинские экспортные товары, падению валютной выручки, а также ослаблению курса гривны до 29-30 гривен за доллар к концу 2022 года.
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