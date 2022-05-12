Цена подсолнечного масла выросла почти вдвое! В чем причина?

22:34 09 августа Киев, Украина

Цены на подсолнечное масло в этом году "бьют все рекорды". Конечный потребитель задается вопросом- "Почему так дорого? Если сырье для переработки масла растет и производится на Украине!".

Причин для беспокойства несколько: в Украине никогда не было дефицита сырья, и десятилетиями продукт стабильно поставляется на экспорт, где занимает 50% мирового рынка подсолнечного масла. А количество предприятий по переработке и производству с каждым годом растет и на данный момент насчитывает более 15 заводов по всей стране.



Цена уже подскочила вдвое

На сегодня цена подсолнечного масла в популярных супермаркетах в среднем варьируется от 36 грн за 500 мл и 60-70 грн за 850-900 мл, что превышает прошлогодний показатель более чем вдвое. Эксперты говорят, что в целом завершившийся 2020/21 маркетинговый год запомнился сезоном высоких цен на всю агропродукцию.



"Столь существенный рост цен на подсолнечное масло объясняется высокой корреляцией с внешним рынком. Ведь с учетом умеренного снижения внутреннего потребления, традиционно более 90% произведенного на украинских заводах масла экспортируется", – отметила руководитель отдела зерновых и масличных рынков ИА "АПК-Информ" Анна Танская.



Соответственно, подмечает эксперт, цены на нашем рынке становятся все более волатильными (переменчивыми) и зависимыми от мировых тенденций, в том числе спроса импортеров, ситуации с котировками нефти, пальмового и других видов масел.



Наряду с высокой корреляцией с внешним рынком факторами роста стоимости подсолнечника и соответственно масла из него, наблюдавшегося до марта 2021-го, эксперт называет погодные аномалии и связанные с этим резкие переоценки объемов производства всех основных культур, пандемию Covid-19, локдаун, и связанные с ними политическая нестабильность, экономическая напряженность, высокая волатильность цен, валют, котировок, индексов фондовых бирж и т.д.



Однако "масла в огонь" подливают украинцы, которые выкладывают в своих социальных сетях фото из европейских супермаркетов: судя по ним, цена на подсолнечное масло украинского производства в той же Чехии не превышает 35 грн за литр.



По словам экспертов, у каждой сети есть политика определения "лос-лидер" – это продукт, который супермаркет продает себе в убыток или договаривается с производителем, у которого товар залежался, чтобы сбросить его ниже себестоимости, а они ставят нулевую наценку.



"Одна сеть меняет его раз в день, другая – раз в неделю, но это есть у всех. Вот там 46,9 чешских крон – это та цена, по которой товар продается без акции, рыночная цена. И тогда получается больше 70 грн за литр. Другими словами, дороже, чем в Украине", – подметил в беседе с UBR.ua экономист инвестиционного департамента продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрей Ярмак.



Анна Танская также добавляет, что вопрос сравнения цен на данную продукцию в Украине и странах-импортерах гораздо глубже. И в том числе он содержит в себе операции, связанные с НДС.



Во-первых, стоит сравнить этот показатель в Украине и ряде стран ЕС. Во-вторых, экспортные цены априори не включают в себя НДС. Далее, говорит эксперт, вопрос "математики и накрутки ритейла".



Масло без наценок торговых сетей





"Но часто сравнивают цену брендированного масла в украинском супермаркете и "прайвэт лэйбл" торговой сети в Европе, на который цена всегда будет минимальной, а соответственно все остальное – дороже. Потому что на продукцию собственного производства у сетей отсутствует торговая наценка и абсолютно другие требования к оплате", – отмечает замдиректора ИК "ПроАгро Групп" Мария



Цены через месяц уже могут быть иные В целом, говорят эксперты, продукт, которое экспортируется из Украины – это зачастую "сырое" масло, которое потом фасуется европейскими товаропроизводителями и реализуется под брендами продуктовых сетей."Но часто сравнивают цену брендированного масла в украинском супермаркете и "прайвэт лэйбл" торговой сети в Европе, на который цена всегда будет минимальной, а соответственно все остальное – дороже. Потому что на продукцию собственного производства у сетей отсутствует торговая наценка и абсолютно другие требования к оплате", – отмечает замдиректора ИК "ПроАгро Групп" Мария Колесник

Цена на данный продукт осенью будет зависеть от нескольких факторов, говорят эксперты.



Во-первых, от урожая, который в этом году по оценкам USDA может составить 16,5 млн тонн против 13,4 млн тонн в прошлом году, тем самым хотя бы сезонно ограничив его дальнейший рост либо даже выступить фактором снижения стоимости растительного масла в рознице.



"Цена все равно, хотя бы краткосрочно, должна снизиться, потому что новый урожай и закупочная цена на подсолнух будет проседать. Но если в мире тренды будут направлены на рост стоимости растительных масел – подсолнечного, пальмового, соевого, то это потянет за собой и украинские цены. Но пока оснований для ценового роста нет", – подчеркнула Колесник.



По словам Анны Танской, не стоит забывать, что в формировании цен на подсолнечное масло заложены себестоимость выращивания сырья и затраты на переработку, включая постоянно растущие тарифы на энергоносители, логистику, семена, средства защиты растений и т.д.



"Относительно ожидаемой стоимости подсолнечного масла по 100 грн за литр на полках отечественных магазинов, то лично я считаю подобные заявления ничем иным, как информационным "вбросом" и прощупыванием реакции населения. Потому как объективных оснований для подобных прогнозов на текущий момент нет", – добавила эксперт "АПК-Информ".



При условии сохранения благоприятных погодных условий, добавляет она, урожай подсолнечника в 2021 году обещает быть высоким как в Украине, так и в РФ, т.е. в двух ключевых регионах производства.



"Это не может не оказать сезонного давление на ценовую ситуацию и, как минимум, ограничит дальнейший рост цен", – заметила Танская.



Скупают все производства

Вместе с этим, как говорит гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, на украинском рынке подсолнечных масел не все так объективно и "прозрачно", как хотелось бы. Среди прочих причин удержания либо повышения цен на этот продукт он называет "злоупотребление положением на рынке".



"По подсолнечному маслу мы с вами имеем одного крупнейшего игрока. Последние несколько лет он скупал все предприятия в Украине по производству подсолнечного масла для того, чтобы не было конкурентов. И, если есть один крупнейший игрок, который имеет избыточное количество производств, то, естественно, все остальные, как бы не хотели, не могут "делать погоду", – заметил нам Дорошенко.



В то же время, добавляет он, подсолнечное масло – более "украинизированный продукт", и не является приоритетным для иностранцев. Там его покупают в большей мере для разнообразия, а в основном используют масла из местных культур.



Подсолнечного масла в следующем сезоне может всем не хватить. Цены на него вырастут – УЗА

Тем не менее фактор зависимости от мировых цен на растительные масла остается решающим. А вот уже если цены там пойдут вниз, а в Украине в это время цена на растительное масло будет оставаться прежней или расти, то тогда нужно "бить тревогу", говорят эксперты.



"Мы ждем сентября, когда первая продукция нового урожая придет на перерабатывающие предприятия. А дальше – это рынок, и непосредственно контракты между экспортерами и импортерами. Мир смотрит на цены на другие масла, которые являются основными, ценообразующими. И импортер соглашается на ту или иную предложенную цену на подсолнечное масло, потому что на биржах ею не торгуют, как другими маслами", – говорит Колесник.



Дешевая замена подсолнечному маслу

Что касается локального рынка, то Андрей Ярмак из ФАО напомнил о том, что в розничную цену подсолнечного масла также входят упаковка, бренд, степень очистки, место продажи – это тоже оказывает влияние на итоговый ценник в супермаркетах.



"Подсолнечное масло считается наиболее ценным, и имеет наиболее высокую температуру дымления, поэтому оно лучшее для жарки среди всех остальных. Еще есть соевое, рапсовое, оливковое, арахисовое, хлопковое. Например, в жарких странах для жарки используют и пальмовое масло, оно там считается самым дешевым и массовым", – говорит Ярмак.



Поэтому в целом эксперты не исключают и такого варианта, что, если по каким-то причинам стоимость подсолнечного масла будет значительно повышаться, потребитель и производители будут стараться заменить его каким-то другим, при условии, что цены на них будут более приемлемыми.