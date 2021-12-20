Цена на свиней в Украине: прогноз

18:09 07 Июль Киев, Украина

В ближайшее время не стоит ожидать существенных сдвигов по котировок свиней убойных кондиций в Украине, считают аналитики Ассоциации "Мясной отрасли" (АМГ). Предполагается, что в течение текущей недели (с 6 по 12 июля) цены на живца свиней колебаться от 41 до 42 грн за килограмм.

"Прогнозные цены на живца стабильны, пока на рынке нет факторов, которые существенно влияли бы на спрос или предложение. Присутствует разница цен по региональному признаку, связанная с неоднородным размещением производственных и перерабатывающих мощностей мясной отрасли в Украине ", - сообщают в отраслевой ассоциации.

Что касается ситуации на международном рынке, то в АМГ сообщают о снижении цен на свинину в живом весе.

"В США перепроизводство свиней уже составляет по крайней мере 2 млн голов. Очевидно, что цены на мировых рынках иметь тенденцию к снижению, в то время как в Украине они держатся на своем достаточно высоком уровне ", - отмечают аналитики Ассоциации" Мясной отрасли ".