Цена на нефть растет – какой прогноз аналитиков?

13:08 10 Июль Киев, Украина

Цены на нефть к 2025 г. могут подняться до $150 долларов за баррель и выше из-за сокращения добычи и снижения инвестиций в отрасль, считают эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal.

"Давление недофинансирования будет очень серьезным. Некоторым производителям будет реально сложно продолжать добычу", – заявил изданию главный инвестиционный директор хедж-фонда Northern Trace Capital Тревор Вудс.

Другие эксперты полагают, что спрос на нефть, резко упавший во время пандемии коронавируса, не сможет восстановиться до докризисных уровней за короткий промежуток времени. Низкий спрос может удерживать цены на нефть на текущем уровне, отмечают они. Аналитик JPMorgan Кристиан Малек считает, что компаниям придется дополнительно инвестировать в добычу $625 млрд к 2030 г., чтобы удовлетворить спрос.

"Может ли стоимость нефти достичь $100 в предстоящие два года? Конечно", – заявил он газете.

Директор по инвестициям лондонского фонда Matilda Capital Management Ричард Фуллартон не исключил роста цен на нефть выше $100 за баррель до конца текущего года. "Нам никогда до конца не исчерпать запасы нефти. Вопрос лишь в том, использовать ли средства для того, чтобы добраться до нее", – сказал он.

В четверг нефть WTI в ходе торгов подешевела на 3,33% до $39,54 за баррель.