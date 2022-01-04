Цена на газ катастрофически влияет на работу элеваторов

Элеватор ООО «Сенча» начинали сезон сушки кукурузы с ценой на газ в 14 тыс. грн. за тысячу кубометров, а заканчивали со стоимостью голубого топлива в 77 тыс. грн.
Такая шокирующая динамика беспокоит участников рынка, однако элеваторы не будут прекращать работу и не будут работать в убыток.
Об этом рассказал заместитель генерального директора по переработке ООО «Сенч» Владимир Колесник.
Он напомнил, что многие перерабатывающие предприятия намерены сворачивать производство из-за высоких цен на газ.
По словам специалиста, максимальный уровень цены на газ для элеваторов, чтобы не быть убыточными, должен быть 14-18 тыс. грн за тысячу кубометров – но отнюдь не 77 тыс. грн.
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