Цена Tesla выросла до 600 млрд долларов

Согласно данным Market Watch стоимость компании Tesla рекордно выросла за последние две недели. Эксперты отмечают, что уровень капитализации компании очень высок – цена предприятия увеличилась на 100 млрд долларов.

На данный момент общая стоимость компании превысила 600 млрд долларов. Отметим, что сам бизнес принадлежит американскому предпринимателю и по совместительству главе компании SpaceX Илону Маску.

Также, интересно упомянуть, что благодаря такому успеху на фондовых рынках компания попала в шестерку лучших предприятий в этой категории.

Напомним, что посольство Украины в Соединенных Штатах Америки попросило главу компаний Tesla и SpaceX Илона Маска направить в украинское государство аппараты искусственной вентиляции легких. Ранее Илон Маск передал американским больницам более 1 тысячи аппаратов ИВЛ. При этом он сообщил, что готов направить такую технику в те учреждения, страны которых больше всего в них нуждаются.